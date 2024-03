Dirigente do Botafogo pede demissão e assina com Athletico-PR

Mudanças na diretoria alvinegra. André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, pediu demissão da equipe e deve trocar o Glorioso pelo Athletico-PR. As informações foram divulgadas pelo portal "ESPN" nesta sexta-feira (15). Segundo relatos, a equipe do Sul já havia apresentado há algum dias a proposta de contratação do dirigente, que preferiu esperar a classificação do Botafogo na Libertadores para avançar na negociação.

O diretor é natural de Curitiba e a possibilidade de trabalhar próximo da família teria pesado na decisão, segundo o portal. Ele teria sido aprovado pela presidência athleticana e recomendado pelo CEO do clube, Alexandre Leitão. Com isso, ele vai substituir o dirigente Alexandre Mattos, que estava trabalhando com a equipe de futebol do Athletico até dezembro, quando veio trabalhar no Vasco da Gama.

Mazzuco estava no Botafogo desde 2022, quando foi contratado pelo próprio John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra. Ele já trazia, no currículo, passagens por equipes como Coritiba, Vasco e Santos. André Mazzuco se despe da equipe nesta sexta (15) e deve acompanhar o time carioca até o próximo domingo (17), na partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio, às 16h no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá.