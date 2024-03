Brasileiro é preso em Londres por suspeita de atear fogo em prédio que mora

O brasileiro Wesley Guimarães Farias, de 25 anos, foi preso pela Polícia Municipal de Londres por suspeita de ter ateado fogo no prédio em que mora.

O edifício é localizado na região de South Kensington, área nobre da capital da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Uol neste domingo (10).

O incêndio ocorreu no início deste mês. O brasileiro é acusado de incêndio criminoso com intenção de colocar vidas em perigo.

As chamas atingiram o prédio em quase sua totalidade, do térreo até o telhado. Os bombeiros usaram três das escadas giratórias de 32 metros como torres posicionadas perto do edifício para o combate às chamas. Os profissionais também utilizaram drones na operação.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 pessoas foram levadas ao hospital por inalação de fumaça, enquanto outros 160 moradores tiveram que deixar o edifício e foram abrigados em um centro de acolhimento.