Ameaça de briga entre torcidas de Fla e Flu assusta moradores da Trindade

Comerciantes e moradores da Trindade, em São Gonçalo, relatam estar recebendo ameaças indicando um possível conflito entre torcidas organizadas no bairro no próximo sábado (09), antes da disputa entre Flamengo e Fluminense. De acordo com os relatos, torcedores de duas organizadas do Fla estariam marcando um ataque a membros de uma organizada do Flu na Praça da Trindade.

Os relatos indicam que grupos flamenguistas de outros municípios se uniriam aos de São Gonçalo no ataque. Ainda segundo as supostas ameaças, eles se concentrariam no Alcântara e iriam em direção à Trindade, tendo como alvo principal os tricolores que vão se encontrar na praça para ir ao Maracanã assistir o jogo.

Moradores do bairro que preferiram não serem identificados afirmaram temer que a briga, caso aconteça de fato, acabe resultando em um episódio de depredação e violência como o ocorrido em outras regiões do estado no último confronto entre as duas equipes, que aconteceu no último dia 25 de fevereiro. Confusões parecidos já ocorreram em São Gonçalo outros Fla-Flu.



Procurada, a Polícia Militar informou que o 7° BPM (São Gonçalo) ainda não foi acionado para o caso. A partida entre Flamengo e Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca, acontece no Maracanã às 21h.

