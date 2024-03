Torcedora do Botafogo leva soco no rosto em partida no Nilton Santos

No último jogo do Botafogo disputado no Estádio Nilton Santos, na quarta-feira (6), contra o Red Bull Bragantino, pela pré-Libertadores, uma torcedora passou por um episódio de violência.

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, uma torcedora do Glorioso registrou queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) depois de ter sido agredida por um homem nas arquibancadas do estádio. O crime ocorreu no setor Leste Superior.

De acordo com o relato de testemunhas, a agressão ocorreu durante a comemoração do segundo gol do Botafogo. O homem teria jogado um copo de cerveja para o alto durante a celebração e atingido a moça, que reclamou do comportamento. Imediatamente o agressor desferiu um soco no rosto da mulher.



As testemunhas ainda afirmam que os seguranças interviram, segurando o homem em questão. Após o ocorrido, a equipe precisou conter os demais torcedores que tentavam linchar o agressor.

O delegado de plantão relatou que o soco gerou uma lesão leve e foi registrado um TCO (Termos Circunstanciado de Ocorrência), usado para infrações com menor potencial ofensivo.

Os departamentos jurídicos e de comunicação do Botafogo foram acionados após o ocorrido. Apesar de ter sido identificado, o agressor não teve sua identidade revelada. O clube informou que, caso o homem faça parte do quadro de sócios do clube, ele poderá ser expulso após o ocorrido.