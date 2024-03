Time da Ucrânia aceita proposta do Flamengo por Maycon

Atleta joga emprestado no Corinthians desde 2022 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Atleta joga emprestado no Corinthians desde 2022 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Flamengo está próximo da contratação do volante Maycon, atualmente no Corinthians. Nesta terça-feira (05), a diretoria Rubro-Negra teve sua proposta pelo atleta aceita pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que detém os direitos por ele. O clube vinha disputando com o Corinthians pelo acordo em definitivo pelo jogador de 26 anos.

De acordo com o portal "ge", o Fla ofereceu 6 milhões de euros - o equivalente a aproximadamente 32,2 milhões de reais -para contratar o volante. O Corinthians, onde ele joga emprestado, foi notificado a respeito do interesse do Shakhtar na negociação e tem 48h para oferecer uma contra-proposta que iguale ou supere o valor oferecido pelo Flamengo.

Leia também:

➢ Flamengo tem conversas avançadas por volante português



➢ Vasco volta a acionar Justiça por Maracanã e tem pedido negado

Maycon estreou pelo Corinthians em 2016. Em 2018, após uma breve passagem pela Ponte Preta e retorno ao Timão, ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, onde venceu a Supercopa da Ucrânia e o Campeonato Nacional do país. Com a invasão russa no território ucraniano em 2022, sua atuação pela equipe foi interrompida e ele voltou ao Brasil, emprestado a equipe paulista onde estreou.