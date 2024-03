Flamengo tem conversas avançadas por volante português

O Flamengo pode estar próximo de contratar mais um nome para seu elenco. De acordo com informações do portal "UOL", a equipe está em negociações avançadas para trazer o português William Carvalho para o Brasil em breve. Mesmo sem uma proposta oficial até o momento, o jogador, que atua pelo Real Betis, da Espanha, estaria interessado em assinar com o time carioca e a expectativa seria de um acerto dentro dos próximos dias, segundo o relato.

Atualmente, a diretoria Rubro-Negra estaria iniciando as conversas com o Betis para dar continuidade a contratação. Segundo o portal, o time estaria estudando oferecer entre 2 e 3 milhões de euros (o equivalente a R$11 e R$16 milhões) na proposta pelo jogador. Atualmente, William tem contrato válido até o junho de 2026 com o Betis, onde receber cerca de 2,5 milhões de euros por ano.

Leia também:



➢ Com goleada, Vasco garante vaga na semifinal do Campeonato Carioca

➢ Botafogo vence Flu com 4 a 2, mas não garante vaga pra semi no Carioca

Revelado pelo Sporting, de Portugal, Carvalho tem 31 anos e já jogou, também, no futebol belga. No Betis desde 2018, o volante atualmente tem tido poucas chances como titular na equipe e só entrou em campo em 22 partidas até agora na temporada 2023/2024. Além disso, ele também tem no currículo diferentes passagens pela Seleção Portuguesa.