Com goleada, Vasco garante vaga na semifinal do Campeonato Carioca

Vai ter Vasco da Gama na próxima etapa do Campeonato Carioca! Mesmo com a vitória do Botafogo no Maracanã, a goleada do cruz-maltino no jogo contra a Portuguesa-RJ em São Januário, na tarde deste domingo (03), o colocou no terceiro lugar da tabela do Campeonato. A equipe treinada por Ramón Díaz fechou a disputa com uma vitória de 4 a 0.

A partida começou com um gol de Payet que, aos dois minutos, aproveitou um toque de Vegetti e, sem marcação, tirou o placar do 0 a 0. A Portuguesa-RJ chegou a ensaiar algumas chances e tentou alcançar o ritmo do cruz-maltino, mas acabou falhando na defesa e, antes do intervalo, deixou Payet dar a assistência para Adson marcar o segundo gol do Vasco.

Com isso, a equipe foi para o segundo tempo com bastante confiança e garantiu a goleada com gols de Vegetti, aos 19 min, e David, aos 37, ambos com assistência de Payet. O francês foi o destaque da equipe na partida. Com isso, o time chegou a 22 pontos no campeonato e agora segue para a semifinal contra o Nova Iguaçu, na próxima semana.

Antes disso, no entanto, o Vasco da Gama ainda entra em campo nesta quinta-feira (07), às 20h, para enfrentar o Água Santa pela Copa do Brasil. A partida acontece, mais uma vez, em São Januário.