Botafogo vence Flu com 4 a 2, mas não garante vaga pra semi no Carioca

O domingo (03) terminou agridoce para a equipe do Botafogo; a equipe alvinegra conseguiu levar a melhor e venceu o Fluminense por 4 a 2, mas acabou não conseguindo garantir a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Com a vitória do Vasco no São Januário, o time ficou no 5° lugar da Taça Guanabara e segue agora apenas na disputa da Copa Rio, na tentativa de conseguir uma classificação para a Copa do Brasil.

Apesar disso, pelo menos no clássico contra o tricolor das Laranjeiras, no Maracanã, o time não saiu decepcionado. O alvinegro já começou a partida com a vantagem e marcou o primeiro gol aos 3 minutos de jogo. Raí ultrapassou a marcação, levou a bola para a área e deu a assistência para o volante Marlon Freitas balançar as redes. Aos 14 do 1º tempo, foi a vez do próprio Raí aproveitar um corte de António Carlos para ampliar a vantagem botafoguense no placar.

Apesar de sofrer dois gols logo de início, o elenco tricolor não desanimou e tentou fazer pressão no primeiro tempo. No 25º minuto da primeira metade, o atacante Lelê avançou na saída do goleiro alvinegro e conseguiu diminuir a diferença com o primeiro gol do Flu na partida. O assistente chegou a dizer que ele estava impedido, mas o árbitro de vídeo analisou a jogada e validou o gol.



No segundo tempo, as coisas complicaram um pouco mais. Com alterações, o Fluminense voltou pressionando mais, teve algumas chances e conseguiu empatar o placar após um pênalti aos 34 minutos. John Kennedy bateu de cavadinha e garantiu o segundo gol tricolor aos 37 do 2° tempo.

Três minutos depois, porém, o volante tricolor André acabou sendo expulso por conta de um pênalti, que garantiu ao Botafogo a oportunidade de virar. Marlon Freitas bateu e marcou o terceiro gol do Alvinegro, seu segundo na partida. Já nos acréscimos, um lance envolvendo Yarlen e Felipe Alves quase descambou em confusão no gramado, e garantiu tempo o bastante para Junior Urso marcar o último ponto e fechar o placar em 4 a 2.

Sem o Carioca, o Botafogo agora enfrenta o 8° colocado da Taça Guanabara, o Sampaio Corrêa, na disputa das semifinais da Taça Rio. O primeiro confronto deles acontece domingo que vem (10). Já o Fluminense, mesmo com a derrota, já tinha vaga garantida na próxima fase do Cariocão e vai disputar a semi do torneio em um clássico contra o Flamengo. O primeiro FlaxFlu da semifinal, de ida, acontece no dia 9 de março e o segundo, jogo de volta, no dia 17.