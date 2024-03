Bragantino libera Léo Ortiz para o Flamengo

Após meses de negociações e conversas, a novela envolvendo a contratação do zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, pelo Flamengo pode ter finalmente chegado ao fim. De acordo com informações do portal "ge", o Red Bull Bragantino autorizou, nesta sexta (01), a liberação do atleta, que deve vir para o Rio de Janeiro dentro da próxima semana para assinar oficialmente com o clube da Gávea.

Ainda segundo o veículo, o contrato firmado pela diretoria rubro-negra prevê o pagamento de 7 milhões de euros (o equivalente a aproximadamente 37,6 milhões de reais) ao longo dos próximos dois anos, com um possível adicional de 1 milhões de euros (5,3 milhões de reais). O valor extra está vinculado a metas de títulos conquistados com o jogador na equipe.

O acordo prevê vínculo entre Ortiz e Fla até dezembro de 2028. Peça importante do elenco do Bragantino, ele já deve estar de fora do time paulista nas próximas partidas da pré-Libertadores, que o Red Bull disputa contra o Botafogo. A princípio, o zagueiro só acertaria com o Flamengo depois delas, mas o vice de futebol rubro-negro, Marcos Braz, teria conseguido convencer a equipe e o jogador a fechar uma liberação imediata, segundo o "ge".



Léo Ortiz é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e estreou no futebol pelo Internacional. Após uma breve passagem pelo Sport, ele chegou ao Red Bull Bragantino em 2019, onde conquistou destaque nacional.