Flu espanta 'fantasma' e conquista Recopa Sulamericana em cima da LDU

Xô, 'fantasma"! Com dois gols de John Arias, o Fluminense venceu a LDU no Maracanã, na noite dessa quinta-feira (29) e conquistou a Recopa Sul-Americana. O time equatoriano segurou o jogo o quanto pôde, fez cera, mas Diniz fez mudanças certeiras no segundo tempo para seu time romper a retranca.

Destaque tricolor, Arias abriu o placar. O jogo ensaiou mudar de rumo com a expulsão de John Kennedy, mas os tricolores mantiveram o ímpeto e, de pênalti, Arias fez mais um, o gol do título para, enfim, apagar o revés de 2008.

Após a derrota no jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense precisava vencer por dois gols de diferença para levar o título direto. O time de Fernando Diniz começou tomando a iniciativa, controlando a posse de bola e mantendo a presença no ataque. A equipe carioca também investiu muito em jogadas aéreas, que acabaram surtindo pouco efeito, uma vez que Cano era muito bem marcado. Para piorar o cenário tricolor, o time equatoriano fez cera e muitas faltas. No fim, Cano teve oportunidade clara de gol, mas errou a finalização de forma que não costuma fazer.

Jhon Arias fez os dois gols do Flu | Foto: Divulgação/Fluminense F.C

No segundo temo, as entradas de John Kennedy, Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo mudaram o cenário do jogo. O atacante passou a levar muito perigo nas finalizações, enquanto os veteranos conseguiram, com jogadas individuais, desmontar a defesa da LDU. Aos 30 minutos, Douglas passou para Samuel lançar com perfeição na cabeça de Arias, que acertou o cantinho.



No melhor momento do Tricolor, entretanto, John Kennedy acertou pisão em adversário e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Fluminense continuou no ataque. E, aos 41, Renato Augusto sofreu pênalti, que Arias converteu com bonita cobrança no ângulo. O árbitro deu 6 minutos de acréscimos, mas o time de Diniz suportou bem, diante de uma LDU que jogou pouco futebol no Maracanã.

com a vitória, o Flu virou a página e 'espantou', de vez, o fantasma que sempre rondava o Maracanã em jogos decisivos contra a LDU. Em 2008 e 2009, no mesmo estádio, o clube carioca viu a LDU conquistar os dois principais títulos do continente - a Libertadores e a Copa Sul-Americana, respectivamente.