Botafogo goleia Aurora e avança na Libertadores

O Botafogo fez valer a força de sua torcida no Nilton Santos, no Rio, e goleou o Aurora por 6 a 0, na noite dessa quarta-feira (28). Além de despachar o time boliviano da Libertadores, garantiu vaga na última etapa antes da fase de grupos do torneio. Sem Tiago Nunes, demitido na semana passada, a equipe foi treinada pelo auxiliar Fábio Matias.

O jogo - Júnior Santos e Tiquinho foram as estrelas da noite. O camisa 11 balançou as redes quatro vezes, e o centroavante desencantou após um jejum de seis jogos sem marcar — sua maior sequência na equipe. Savarino também deixou o dele.

Agora, o próximo adversário é brasileiro: o Bragantino, que superou ontem o Águilas Doradas nos pênaltis. Os dois vão brigar por apenas um lugar na fase de grupos do torneio continental,