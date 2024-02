Flamengo considera venda de Gabigol, afirma colunista

Depois de cinco anos vestindo a camisa Rubro-Negra, o atacante Gabigol pode estar com os dias contados no Flamengo. De acordo com o colunista Diogo Dantas, do jornal O Globo, a diretoria do clube carioca já estão considerando iniciar as conversas para vender o jogador até meados desse ano. O contrato do jogador, de 27 anos, vai até o mês de dezembro.

Segundo o jornalista, as negociações entre a equipe e o atleta por uma possível renovação não tem sido muito positivas. Por conta disso, a "alta cúpula" do Fla estaria cogitando uma venda e esperando receber propostas de outros clubes por ele para avaliar o quanto pode lucrar por uma negociação envolvendo o jogador.

Leia também:

➢ Botafogo decide futuro na Pré-Libertadores diante do Aurora

➢ Ídolo do Flamengo, Marinho é agredido e precisa passar por cirurgia

O time tenta decidir o futuro do jogador até o meio do ano, quando o jogador passa a poder realizar pré-contrato com outros clubes para depois que seu acordo com o Flamengo terminar. Gabigol tem passado por uma fase de menor projeção no elenco Rubro-Negro, passando mais partidas no banco de reservas do que no ano passado.



O atacante está no clube desde 2019, quando chegou por empréstimo. Ele logo ganhou destaque e, de lá para cá, participou da conquista de quatorze títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.