Atletas gonçalenses se destacam em competições internacionais

Esportistas de São Gonçalo que foram beneficiados pelo programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense” têm acumulado medalhas em competições internacionais. O benefício, concedido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, custeia passagens, hospedagem, alimentação e uniforme dos atletas durante os torneios.



O programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense” foi criado a partir da Lei nº 1.379, de 9 de setembro de 2022, com o objetivo de incentivar a participação de atletas da cidade em grandes competições esportivas. Dezenas de atletas já foram beneficiados.

“São Gonçalo é e sempre foi celeiro de grandes atletas. Entendemos a importância de incentivar os esportistas da nossa cidade desde os seus primeiros passos no esporte para que assim possam se desenvolver. Ciente da importância do incentivo ao esporte, São Gonçalo começa a colher os frutos desses investimentos, através do Auxílio ao Atleta Gonçalense. Temos a certeza de que, com o investimento, independente dos resultados, estaremos formando cidadãos”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade Busquet.

Os irmãos João Pedro e Gabriel Figueiredo, 14 e 16 anos respectivamente, têm um DNA de campeão. O caçula conquistou o bicampeonato do European Jiu-Jitsu Kids e o mais velho ficou com o terceiro lugar.

“Meus pais sempre lutaram muito para que eu e meu irmão pudéssemos competir nos principais torneios nacionais e internacionais e hoje acumulamos centenas de medalhas. Ter esse apoio do Auxílio ao Atleta Gonçalense nos dá ainda mais força para continuar levando o nome da nossa cidade para o Brasil e o mundo”, afirmou João Pedro, que conta com mais 200 medalhas e 10 cinturões.

“Foi minha terceira viagem internacional, mas parecia que era a primeira vez. Fiquei muito feliz em poder representar minha cidade, especialmente com apoio da Prefeitura, porque sei que com o auxílio muitos atletas vão poder ter a oportunidade de competir em grandes torneios também. Lutar no European Jiu-Jitsu Kids não foi nada fácil porque eu estava no momento de troca de faixa, mas com muito empenho consegui conquistar o terceiro lugar vencendo um polonês. Foi mais uma medalha para conta”, contou Gabriel Figueiredo.

Glaucia Figueiredo, mãe de João Pedro e Gabriel, se enche de orgulho dos lutadores. Ela, que sempre apoiou os filhos nas competições, acredita que o esporte pode moldar a trajetória de vida dos adolescentes.

“Por muitos anos tivemos que correr atrás de formas para conseguir arrecadar dinheiro para que eles pudessem participar das competições. Fizemos centenas de rifas e aulões, vendemos doces, tudo para ajudar nos custos, pois nunca tivemos apoio do governo ou de patrocínios. O João, por exemplo, compete desde os 4 anos e só agora a gente vê apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lazer, que vem mostrando o quanto dá valor ao esporte. Meus filhos amam esporte e ter esse apoio da Prefeitura é mais um incentivo para que eles sigam na carreira, o que me enche de orgulho pois vejo que eles estão trilhando um caminho do bem”, relatou Glaucia.

Moradora do Pita, a atleta Natacha Ribeiro, de 25 anos, também foi uma das contempladas do “Auxílio ao Atleta Gonçalense”. Com a ajuda de custo, ela pôde participar pela primeira vez de uma competição internacional, competindo do European Jiu-Jitsu IBJJF Championship, na França, e conquistando o terceiro lugar. Natacha, que é faixa marrom e acumula mais de 100 medalhas, começou a praticar o esporte por curiosidade e hoje em dia não se vê mais sem a prática.

“O esporte me salvou de uma depressão e sei como ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Comecei na modalidade em um projeto social, já batalhei muito por apoio para participar de competições. Sempre foi meu sonho sair do meu país para competir e quando fiquei sabendo do Auxílio ao Atleta Gonçalense logo me animei. Consegui o apoio e pude trazer uma medalha para casa”, contou a atleta.

Podem participar do “Auxílio ao Atleta Gonçalense” esportistas de alto rendimento de todas as modalidades esportivas, filiados à Confederação, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Federação e Associação no município de São Gonçalo. O auxílio é destinado para a participação do atleta gonçalense, a partir de 8 anos de idade, em competições esportivas nacionais e internacionais.