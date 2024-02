Flamengo tenta contratar adolescente brasileiro de time espanhol

Rubro-negro estaria disputando atleta com o Atlético-MG - Foto: Divulgação

O Flamengo está disputando com o Atlético-MG a contratação de um atleta adolescente revelado nas categorias de base do futebol espanhol. Segundo o portal "ge", o rubro-negro está investindo na contratação do meia Gui Ruck, de 15 anos, 'promessa' nacional que joga, atualmente, pelo Real Valladolid, time que tem Ronaldo Fenômeno como proprietário.

O jovem atleta estava na mira das categorias de base de algumas das principais equipes da Europa, como Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-German. Apesar disso, o brasileiro estaria, segundo o "ge" disposto a jogar no território nacional e representantes dele já estão por aqui para negociar com equipes interessadas.

Fla e o Galo são os principais times na disputa por ele. Ainda não há informações a respeito dos valores propostos por cada equipe pelo jogador. Com apenas 15 anos, ele começou a fazer sucesso na base do Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de passar para o Valladolid, da Espanha.