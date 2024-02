Ex-técnico do Cruzeiro rejeita proposta do Botafogo

Após confirmar a demissão do técnico Tiago Nunes nesta quinta (22), o Botafogo está à procura de um novo nome para comandar seu elenco. Apesar disso, a primeira tentativa não foi bem-sucedida, segundo informações do portal "goal.com". De acordo com o site, a diretoria alvinegra entrou em contato com o português Pepa para tentar uma negociação, mas as conversas não deram certos.

Ex-técnico do Cruzeiro e atual treinador do Al Ahli, no Catar, Pepa teria dito não ao Botafogo para focar em seu projeto no time árabe. O português tem contrato no Catar até julho deste ano e, segundo rumores, não descarta a ideia de voltar ao futebol brasileiro, mas não quer sair de sua atual equipe no meio do Campeonato Saudita.

Leia também:

➢ Moradores de Juazeiro pedem remoção de estátua de Daniel Alves

➢ Inscrições abertas para aulas gratuitas de basquete e vôlei em Itaboraí

Pepa deixou o Brasil em 2023, apenas 25 jogos após ser contratado. Desde que foi para o futebol árabe, outras equipes nacionais, como São Paulo e Cuiabá, teriam sondado a situação do treinador.



Com a negativa, o Botafogo segue em busca de um novo nome. Enquanto não acerta com o próximo técnico, quem comanda o elenco do Glorioso é o auxiliar permanente Fábio Mathias, que vai entrar como treinador da equipe para a partida contra o Audax, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na tarde deste sábado (24).