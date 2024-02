Moradores de Juazeiro pedem remoção de estátua de Daniel Alves

Conterrâneos do jogador de futebol Daniel Alves estão cobrando que a estátua inaugurada em sua homenagem na cidade de Juazeiro, na Bahia, seja removida do local. Após a condenação do ex-lateral da Seleção a quatro anos de prisão por agressão sexual, começaram circular nas redes os pedidos para a retirada da estátua, que fica na orla de sua cidade-natal.

No Twitter, moradores tem cobrado uma posição da Prefeitura de Juazeiro. "Tá na hora de derreter a estátua de Daniel Alves, né?", escreveu uma internauta. "Quero saber que dia a gente vai derrubar a estátua do Daniel Alves da orla de Juazeiro. Não tem motivo para ter homenagem a estuprador em lugar nenhum, muito menos no ponto turístico mais importante da cidade", twittou outra.

Leia mais sobre o caso Daniel Alves:



➢ Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão

➢ Caso Daniel Alves: auxílio da família de Neymar ajudou na redução da pena

Apesar dos pedidos, até a tarde desta quinta (23), a Prefeitura ainda não tinha confirmado se iria remover a estátua do local. Em resposta ao portal "ge", a gestão de Juazeiro afirmou que só deve se posicionar definitivamente sobre o assunto e decidir se vai retirar o monumento depois que o caso envolvendo Daniel Alves entre em "trânsito em julgado".

Confeccionada pelo artista plástico Leo Santana, a homenagem a Daniel Alves foi inaugurada em dezembro de 2020. Desde que o jogador foi preso por estupro na Espanha, a estátua já foi depredada em duas ocasiões.