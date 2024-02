Botafogo anuncia a demissão de Tiago Nunes

Tiago Nunes estava no comando do Glorioso há três meses - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Botafogo anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (22), a demissão de Tiago Nunes do comando técnico da equipe, após estreia com empate em 1x1 na pré-Libertadores.

Tiago Nunes estava no comando do Glorioso há três meses e deixa a equipe com um aproveitamento de apenas 42,2%.

O Botafogo anunciou a saída do treinador em comunicado oficial divulgado em suas redes sociais. Confira:



"O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada.

O Botafogo agradece Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados.

O auxiliar-técnico permanente do Botafogo, Fabio Mathias, assume interinamente e inicia as suas atividades no posto no treino desta sexta-feira. Mathias estará na beira do campo na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca".