Irmão de Pedro, do Flamengo, sofre assalto e bandidos levam carro do jogador

Atacante do Flamengo postou mensagem em redes sociais pedindo que quem tiver informações entre em contato com ele. - Foto: Divulgação/ Flamengo

Atacante do Flamengo postou mensagem em redes sociais pedindo que quem tiver informações entre em contato com ele. - Foto: Divulgação/ Flamengo

Depois do MC Daniel ter seu carro levado por bandidos no Rio. A vítima desta vez foi de Victor Guilherme, irmão do atacante Pedro do Flamengo.

Segundo informações o ‘ge’, na madrugada desta sexta-feira (16), o jovem se dirigia ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, quando altura do Complexo da Maré, na Linha Vermelha, bandidos levaram o carro de Pedro, um modelo Defender Land Rover, cor cinza.

O crime teria ocorrido por volta das 02h, quando ele estava a caminho do aeroporto onde buscaria o atacante. Vitor chegou a ser agredido e teve pertences roubados.

Carro de Pedro | Foto: Divulgação

Através das redes sociais, Pedro pediu que quem tiver informações mande mensagem para ele.

O atacante aproveitou para tranquilizar os fãs e dizer que seu irmão está bem.

O automóvel ainda não foi localizado.

MC Daniel tem carro recuperado

Após ter o carro roubado na quarta (14), MC Daniel disse que teve o veículo devolvido.

O carro do cantor, que é do mesmo modelo do atacante do Flamengo, é avaliado em R$ 700 mil.