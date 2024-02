UPM quebra estígma, vence Série Ouro e vai desfilar pela primeira vez na 'elite' em 2025

A Unidos de Padre Miguel conseguiu um feito histórico na noite de hoje |(14), ao conquistar, pela primeira vez, o título da Série Ouro, ou liga de acesso à elite do RJ. Pela primeira vez na história, a escola da Zona Oeste do Rio irá se apresentar no principal grupo do samba no Rio de Janeiro, deixando para trás um velho estígma que se arrastava nos últimos anos, de nunca conseguir a vitória, por supostamente ter ideologia política diferente dos dirigentes da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), mesmo com desfiles imponentes e arrebatadores.

Favorita - Desfilante de sábado (10), no segundo dia de apresentações da Série Ouro, a Unidos de Padre Miguel, mais uma vez, apareceu como favorita ao mostrar o tema 'O redentor do sertão'. foi mais uma apresentação arrebatadora. Após a leitura dos envelopes, na Cidade do Samba, nessa quarta-feira (14), teve início uma grande festa, que começou no local de apuração, e depois se estendeu à Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio.

Rebaixamento - O Império da Tijuca e o Sereno de Campo Grande foram rebaixadas para a Série Prata e vão desfilar na Intendente Magalhães em 2025.

Leia também:

No 'bote' da serpente, Viradouro é a grande campeã do Carnaval. Porto da Pedra cai

Inscrições estão abertas para o Vá de Bike à Escola em Niterói