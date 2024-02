No 'bote' da serpente, Viradouro é a grande campeã do Carnaval. Porto da Pedra cai

E no 'bote' da serpente, deu Viradouro mais uma vez. A vermelha e branca do Barreto é a grande campeã do Carnaval 2024! A escola conseguiu o terceiro título da história, após a abertura dos envelopes, até com certa tranquilidade, na apuração realizada na tarde dessa quarta-feira (14), na cidade do Samba. O campeonato veio após o segundo título, em em 2020. Em 2023, ela foi a vice-campeã. A notícia triste para os sambistas de São Gonçalo foi o rebaixamento da Porto da Pedra para a Série Ouro em 2025.

Com o enredo "Arroboboi, Dangbé!", do carnavalesco Tarcisio Zanon, a escola foi a última a passar pela Marquês de Sapucaí, já na madrugada desta terça (13). Seu desfile, sobre o culto ao vodum serpente na África ancestral, foi um dos mais elogiados de todo o Carnaval e deslumbrou os jurados, que acumularam as notas 10 na avaliação da agremiação.

A Viradouro,com um desfile muito elogiada pela crítica especializada, era considerada favorita | Foto: Divulgação

Recurso - Pouco antes do início da apuração, a escola foi alvo de uma denúncia por parte de escolas rivais, que a acusam de ter descumprido as regras no início do desfile. A escola teria entrado com mais de 15 pessoas na Comissão de Frente, segundo a denúncia feita pelas escolas Grande Rio, Mocidade Independente, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense.



A direção da Liesa informou ter aceito o recurso e que ele será julgado nessa quinta-feira. Mas no entanto, nem que a decisão seja favorável às escolas denunciantes a Viradouro perderá o título, já que a perda de cinco dé cincos décimos, para esse caso, no regulamento interno da entidade, não alteraria o resultado.



Enquanto Niterói comemora, em São Gonçalo o clima não é muito festivo. A escola com a pior pontuação na apuração foi justamente a gonçalense Porto da Pedra, que venceu a Série Ouro no ano passado e voltou a desfilar entre a "elite" carnavalesca do Rio em 2024. Com o resultado, a escola volta para o segundo grupo no Carnaval do ano que vem.

O carnavalesco Tarcízio Zanon, logo após a comclusão da apuração, dedicou o título a toda sua equipe de trabalho e à comunidade de Niterói, e especialmente a seu pai, que está com câncer. "Estávamos confiantes e respeitando as adversárias sabíamos que o título estava próximo, graças ao trabalho que fizemos", afirmou. Logo apó o resultado, a escola de Niterói, com alguns seguimentos, fizeram um mini-desfile pela Cidade do Samba e foram depois para Niterói com a taça do título.

A classificação das primeiras colocadas coincidiu com as projeções feitas antes do desfile por OSG, Mas no entanto, houve surpresa com a colocação de algumas escolas que a imprensa especializada apontava como candidatas a voltar no desfile das campeãs, como a Mocidade Independente de Padre Miguel, que conquistou a décima colocação, a Beija Flor, oitava colocada, e a Mangueira, a sétima.

Além da Viradouro, voltam para o desfile das campeãs, nesse sábado, a Imperatriz, Grande Rio, Salgueiro, Portela e Vila Isabel.

A pontuação final das notas dadas pelos jurados é a seguinte: Viradouro (270), Imperatriz (269,3), Grande Rio (269,2), Salgueiro (269), Portela (268,9), Vila Isabel (268,8), Mangueira (268,8), Beija Flor (268,5), Tuiuti (268,3), Mocidade (267,2), Unidos da Tijuca (265,7) e Porto da Pedra (264,9).