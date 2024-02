Final da Libertadores 2024 acontecerá em Buenos Aires

A disputa da edição 2024 da Copa Conmebol Libertadores já tem local para acontecer. A cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, receberá a final do torneio, conforme confirmado nesta terça-feira (13) pela Associação de Futebol Argentina através de um comunicado nas redes sociais.

"É oficial: Buenos Aires sediará a final da Copa Libertadores 2024. Que alegria receber você em nosso país, Conmebol!", escreveu a Federação. Apesar das especulações apontarem que o estádio Mas Monumental, do River Plate, sediará o confronto, ainda não há detalhes a respeito de qual dos estádios de Buenos Aires receberá a final do torneio.

A final única do campeonato acontece no dia 30 de novembro. É a primeira vez que um estádio argentino recebe a disputa desde que o torneio passou a adota o modelo de final única. Na última edição, o confronto aconteceu no Brasil; o estádio Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, sediou a final em 2023.