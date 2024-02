Irmã de Léo Moura é presa acusada de vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí

A Polícia Civil RJ prendeu, nesta terça-feira (13/02), Lívia Moura por suspeita de estelionato. Irmã do ex-jogador Léo Moura, ela é acusada de vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí. A investigação teve início quando lesados procuraram a 19ª DP (Tijuca) para denunciar o golpe. Segundo as vítimas, a autora cobrava R$ 5 mil no ingresso para duas pessoas. As diligências foram realizadas em conjunto com a delegacia temporária do Sambódromo, a projeção da 6ª DP (Cidade Nova).

As diligências foram realizadas em conjunto com a delegacia temporária do Sambódromo, a projeção da 6ª DP (Cidade Nova) | Foto: Divulgação

De acordo com os relatos, ela garantia que os nomes dos compradores seriam colocados numa lista de convidados. No entanto, ao chegarem no local, descobriam se tratar de um golpe.

Com o avançar das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária da acusada, que foi deferida pela Justiça. A ação é parte da "Operação Carnaval Seguro".