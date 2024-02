MetrôRio prepara esquema especial para o jogo no Maracanã nesta Quarta-feira de Cinzas (14)

Nesta Quarta-feira de Cinzas (14/02), o MetrôRio preparou um esquema especial para atender aos clientes que vão assistir ao jogo entre Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca, a partir das 21h30, no Maracanã. Para facilitar o retorno dos torcedores, a concessionária vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão até 0h30. As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.

O MetrôRio vai reforçar também o efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio. Para quem utilizar as linhas 1 e 4 (Barra, Zona Sul e Centro) na ida ao jogo, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro. A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo.

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão circular das 5h às 23h30.

Já o Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente. O espaço voltará a abrir as portas nesta quinta-feira (15/02).

O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda que os clientes usem o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa, Elo e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC, ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo site ou no aplicativo Giro MetrôRio ou pelo aplicativo RecargaPay.

SERVIÇO

Horários de funcionamento do metrô nesta Quarta-feira de Cinzas

Metrô - Linhas 1, 2 e 4

Quarta-feira de Cinzas (14/02): das 5h à meia-noite, com extensão de horário para embarque nas estações Maracanã e São Cristóvão até meia-noite e meia, e as demais estações apenas para desembarque após horário regular.

Transferência entre as linhas 1 e 2

Quarta-feira de Cinzas (14/02): no trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e Botafogo

Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Quarta-feira de Cinzas (14/02): das 5h às 23h30