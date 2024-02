Fluminense e Vasco vencem no 'Cariocão'

O Fluminense demorou, mas conseguiu furar a retranca do Sampaio Corrêa para vencer por 1 a 0, nesta quinta-feira (8), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O gol de Cano, aos 29 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória e a liderança isolada da competição.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 17 pontos na liderança da Taça Guanabara, que é a fase de classificação do Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa segue com apenas um ponto, na penúltima colocação.



Na quarta-feira, o Fluminense terá o clássico contra o Vasco, no Maracanã. No mesmo dia, o Sampaio Corrêa recebe o Madureira.

Vasco - Mesmo com seu time misto, o Vasco dominou do início ao fim, desperdiçou um caminhão de chances e venceu o Audax na noite desta quinta-feira pelo placar simples de 1 a 0. David fez o seu primeiro gol com a camisa vascaína, o único da partida na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Com a vitória, o Vasco pegou o elevador, subiu três posições na tabela do Campeonato Carioca e assumiu a quarta posição, com 12 pontos - empurrou o Botafogo, com 11, para fora do G-4. Já o lanterna Audax segue sem marcar gols e somar um ponto sequer na competição.