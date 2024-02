Especulado no Vasco, Du Queiroz acerta com outra equipe

Após chegar bem perto de acertar com o volante Du Queiroz, o Vasco da Gama viu seu possível reforço acertar com outra equipe da Série A nesta quinta-feira (08). O jogador de 24 anos, que joga pelo Zenit, da Rússia, decidiu dizer "sim" para a proposta do Grêmio depois de suas negociações com o Cruzmaltino desandarem, de acordo com informações do portal "ge".

Queiroz e Vasco teriam chegado a avançar nas conversas, mas elas foram impedidas por questões políticas envolvendo Rússia e Estados Unidos. Atualmente, empresas americanas ainda sofrem algumas sanções em casos de negociações internacionais com empresas russas. Como a 777 Partners, empresa que gere a SAF do Vasco, é dos EUA, ela não poderia dar continuidade a um acordo com o time do jogador, o Zenit, já que a equipe tem empresas estatais russas entre os patrocinadores.

A diretoria vascaína estudava um empréstimo de uma temporada com o Zenit. Com a dificuldade nas negociações, ele acabou acertando um acordo similar com o Grêmio. Com o time gaúcho, ele assinou um empréstimo de um ano, com opção de compra fixada. De acordo com o "ge", os times já acertaram o acordo e estão apenas resolvendo as últimas questões de documentação para enviar o volante para Porto Alegre na semana que vem.

Cria do Corinthians, Du Queiroz estreou profissionalmente em 2021 pelo Timão. Após 99 partidas, ele saiu no meio do ano passado para jogar no futebol russo.