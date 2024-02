Botafogo avança nas negociações pelo volante Allan

O Botafogo está próximo de anunciar mais uma novidade para seu elenco em 2024. De acordo com informações do portal "ge", o clube avançou nas negociações pelo volante Allan, de 33 anos, que joga no Al-Wahda, dos Emirados Árabes. De acordo com o veículo, o jogador já aceitou a proposta e estaria esperando apenas um retorno de sua atual equipe para determinar seus próximos passos.

O Alvinegro já vinha negociando com ele há algum tempo e, após algumas conversas supostamente frustradas, teria feito uma oferta de contrato que foi aprovada pelo jogador. O acordo já estaria com prazo e salário definidos; a maior incerteza da negociação no momento seria quando o atleta começa a jogar, já que ele tem contrato com o Al-Wahda até 30 de junho deste ano.

Leia também:

➢ Atleta maricaense é contratado pelo Botafogo

➢ Vídeo: Dezenas de torcedores são detidos em briga antes de clássico em Neves, SG

Ainda de acordo com a informações publicadas nesta segunda (05), o clube árabe não teria, até o momento, manifestado se vai liberar Allan para voltar ao Brasil antes do fim do acordo ou se irá continuar com ele até o meio do ano. Segundo o "ge, o Botafogo estaria estudando negociar uma taxa para liberá-lo antes do fim do contrato caso os árabes se mostrem dispostos a abrir do jogador antes de junho.

Allan é carioca e foi revelado pelo Vasco da Gama, onde começou pelas categorias de base. Jogou com a equipe profissional Cruzmaltina entre 2009 e 2012, antes de se despedir do território brasileiro para jogar no Udinese, da Itália. Desde então, passou pelo Napoli, também da Itália, e pelo Everton, da Inglaterra, antes de ir para o futebol árabe em 2022.

Além disso, ele também foi convocado por Tite para algumas partidas da Seleção Brasileira entre 2018 e 2020. Junto da equipe do Brasil, ele participou da conquista da medalha de ouro na Copa América de 2019.