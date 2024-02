Superbet será a nova patrocinadora master do Fluminense, informa jornalista

Contrato com a Betano, que foi renovado recentemente até 2025, foi considerado defasado pela diretoria do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Contrato com a Betano, que foi renovado recentemente até 2025, foi considerado defasado pela diretoria do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

O Fluminense pode ter um novo patrocinador master em 2024. A informação é do jornalista Fábio Azevedo, que cravou que a Superbet vai substituir a Betano na região mais nobre da camisa Tricolor.

De acordo com o jornalista, que divulgou suas informações no X (antigo Twitter), o anúncio da nova parceria deve ser feita de forma oficial nos próximos dias, já que clube e empresa já teriam enviado as minutas do contrato a seus departamentos jurídicos.

Leia mais

➢ Botafogo avança nas negociações pelo volante Allan

➢ Jair rompe ligamento e desfalca o Vasco por até oito meses

Ainda segundo Fábio, a Superbet deve pagar mais que o dobro que a Betano paga atualmente ao Fluminense. O contrato seria de dois anos, terminando no final de 2025.

Vale lembrar que o Fluminense é o atual campeão da Taça Libertadores da América e atual vice campeão mundial. O clube ainda vai disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes em 2025. Tudo isso valorizou a camisa Tricolor no mercado.