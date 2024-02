Fórmula 1: Lewis Hamilton deixa Mercedes e acerta com Ferrari

O maior nome em atividade da Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton, estará de equipe nova na temporada do ano que vem. O piloto inglês encerrou sua passagem pela Mercedes Benz para fechar um acordo com a Ferrari, conforme anunciado pelas equipes na tarde desta quinta-feira (01).

A informação já vinha sendo especulada há algum tempo e o portal "Motorsport" chegou a cravar que o acordo estava próximo de acontecer um pouco antes das equipes confirmarem nesta tarde. O heptacampeão ainda corre pela Mercedes em 2024 e começa sua trajetória na escudeira italiana a partir de 2025.

Hamilton entra no lugar do espanhol Carlos Sainz, que deixa a Ferrari nesta temporada. O inglês estava na equipe alemã desde 2013 e tinha um contrato para continuar correndo pela Mercedes até 2025. Após o anúncio, ele comentou a saída da equipe, onde venceu seis dos sete campeonatos mundiais que carrega no currículo.

"Tive incríveis 11 anos com essa equipe e estou tão orgulhoso do que atingimos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde que eu tenho 13 anos de idade. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de partir foi uma das mais difíceis que já tomei. Mas o momento é certo para mim, para que eu tome esse passo, e estou animado por assumir um novo desafio", afirmou Hamilton.

