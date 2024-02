Botafogo fecha a contratação mais cara da história do futebol brasileiro

O atacante Luiz Henrique assinou, na tarde desta quarta-feira (31), contrato com o Botafogo. O atleta de 23 anos é a contratação mais cara do futebol brasileiro em valores nominais: a operação pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) com metas e bônus.

O desejo do jogador é iniciar os treinos no Alvinegro a partir do dia 7 de fevereiro, pois terá o aniversário de um ano da filha já marcado na Espanha. Porém, o clube quer contar com o jogador o mais cedo possível.

Os dirigentes da equipe carioca pedem que o atacante venha para o Brasil ainda nessa semana. As partes ainda conversam para chegar a um concesso com a família do atleta, entretanto conta com o atleta o quanto antes.

O primeiro jogo da equipe alvinegra pela Conmebol Libertadores ocorre no dia 21 de fevereiro. A intenção do clube é que Luiz esteja já entrosada com o padrão tático do técnico Tiago Nunes até o confronto.