Botafogo pode ter Luiz Henrique por empréstimo de 6 meses, entenda a situação

O atacante Luiz Henrique que foi alvo do Flamengo e Fluminense nesta janela, pode terminar em outra equipe carioca. O Lyon, um dos clubes que pertence ao dono da SAF do Botafogo, negocia a contratação do atacante do Betis e, por questões burocráticas, o jogador pode atuar por seis meses no Alvinegro já que a equipe francesa não pode mais inscrever o atleta. Assim, ele seria repassado ao Glorioso por empréstimo.

Na França, clubes só podem inscrever até quatro atletas de países de fora da União Europeia, assim como de nações que não foram colonizada pelo país. Dessa forma, por já estar no limite, o Lyon não poderia receber o jogador nesse momento.

John Textor, dona da SAF do clube carioca, pretende contratar o atacante e mantê-lo dentro do grupo por pelo menos seis meses e, a depender de seu desempenho a continuidade até o fim de 2024.

Leia também

➢ Gonçalense conquista o terceiro lugar no campeonato europeu de jiu-jitsu em Paris

➢ Vasco confirma venda de Marlon Gomes para time da Ucrânia

O betis, que só aceita vender o atacante, chegou a um acordo com o dirigentes sobre valores. Incluindo bônus e metas pré-estabelecidas, a transferência pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões, na cotação atual), segundo informações do site espanhol "Relevo".