Matheuzinho retorna ao Flamengo, após acordo ser revogado com o Corinthians

Matheuzinho retorna a equipe do Flamengo, após acordo ser revogado com o Corinthians - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza: Flamengo

Matheuzinho retorna a equipe do Flamengo, após acordo ser revogado com o Corinthians - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza: Flamengo

O lateral Matheuzinho retornará para o Flamengo após ter iniciado sua pré-temporada no Corinthians. O presidente Augusto Melo, do clube paulista, tentou mudar os termos propostos no acordo de empréstimo com a equipe carioca, porém o Rubro-Negro não aceitou a solicitação.

Os dirigentes do clube carioca já avisaram que o atleta tem que se reapresentar ao clube entre terça e quarta-feira. Matheuzinho estava treinando no CT Joaquim Grava e será integrado ao grupo dirigido por Mário Jorge que enfrentará a Portuguesa, no próximo sábado (27), pela quarta rodada do Carioca.

O Corinthians não concordou com o valor dos direitos econômicos, almejava que fosse colocada uma taxa de vitrine caso o Flamengo vendesse o atleta. Além disso, se opunha a cláusula que permitia ao Rubro-Negro chamá-lo de volta a qualquer momento.

Leia também

➢ Dirigentes do Flamengo vão à Europa para negociar por Luiz Henrique

➢ Fluminense abre inscrições para edição 2024 do Jogue nas Laranjeiras

O atleta, de 23 anos, revelado pelo Londrina, chegou ao clube carioca em janeiro de 2019. Inicialmente, o lateral ficou na equipe sub-20 até estrear no profissional no fim de 2020. Ao todo, Matheuzinho disputou 152 jogos com a camisa rubro-negra.



Na equipe paulista, o lateral-direito era considerado uma peça importante para dispurar a posição com Fagner.