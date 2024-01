Fluminense abre inscrições para edição 2024 do Jogue nas Laranjeiras

Sucesso a cada edição realizada, o Jogue nas Laranjeiras está de volta! No próximo dia 4 de fevereiro (domingo), os tricolores terão a oportunidade de atuar no centenário Estádio Manoel Schwartz, como se fosse um jogador profissional e vestindo a camisa do Fluminense. As inscrições estão abertas em www.joguenaslaranjeiras.com.br.



Todos os participantes receberão um kit especial com camisa, short e meião, e poderão escolher o horário para entrar em campo. Os jogos terão 40 minutos de duração, divididos em dois tempos de 20 minutos cada, com dez minutos de intervalo. No ato da inscrição, o torcedor deverá indicar o horário desejado. Os jogos acontecerão às 9h, 10h20, 11h40, 13h e 14h20.

Os interessados devem selecionar o pacote desejado entre “Pacote Tricolor” e “Pacote Branco”. O investimento é de R$ 2.100 para sócios e R$ 2.800 para não-sócios. O evento é elegível a todas as pessoas dos sexos masculino e feminino entre 15 e 60 anos de idade. A edição deste ano contará também com a presença de ex-atletas do Flu Legends como jogadores e treinadores.

Além do kit especial com uniforme completo de jogo (nos tamanhos P, M, G ou GG), os inscritos ainda terão uma série de benefícios, como acesso ao vestiário oficial das Laranjeiras, aquecimento antes da partida com preparador físico, acesso ao campo pelo túnel oficial do Fluminense, hino do Fluminense antes do início das partidas, escalação das equipes constando o nome do participante feita pelo narrador oficial, árbitro e auxiliares da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, hidratação com água, transmissão na FluTV, além fotógrafos e cinegrafistas que registrarão todo o evento, desde o check-in, vestiários e toda a partida para que, posteriormente, o participante possa adquirir, mediante pagamento adicional a ser determinado.

O Fluminense disponibilizará ainda durante todo o evento uma equipe médica, ambulância e seguranças. Acesse o regulamento completo e faça a sua inscrição. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail joguenaslaranjeiras@fluminense.com.br.