Adidas divulga nova camisa do Flamengo em ação junto a astro da NBA

A Adidas, empresa de material esportivo, anunciou o novo primeiro uniforme do Flamengo em ação conjunta com o clube. Na iniciativa, Pedro artilheiro do time nas últimas duas temporadas, trocou uniforme com Donovan Mitchell, destaque do Cleveland Cavaliers, da NBA.

Inicialmente, estava previsto que o novo uniforme seria lançado no próximo dia 26. A estreia com a camisa Rubro-Negra ocorrerá neste sábado (27), no amistoso contra o Orlando City, no Exploria Stadium.

Após treinamento da equipe carioca em Orlando, Pedro concedeu uma entrevista coletiva e elogiou a nova camisa, além de falar da experiência de assistir ao jogo entre Orlando Magic e Cleveland Cavaliers.

"Experiência incrível. Primeira vez que vou num jogo da NBA. Tinha muito brasileiro na arena, foi muito legal, e a sensação foi incrível. NBA é uma competição muito grande, com um nome muito grande. O manto novo está bonito, espero que a gente possa brilhar com ele esse ano", declarou o jogador.