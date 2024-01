Projeto COT celebrou seu 17° aniversário neste sábado

O O Centro de Oportunidade ao Talento (COT) comemorou, na manhã deste sábado (20), seu décimo sétimo aniversário. A celebração contou com uma partida beneficente, inclusive, com a presença de vários amigos de Clayton Divina, primeiro jogador a fazer dupla com Ronaldo Fenômeno. O evento foi realizado na Arena Profit, no Porto Novo, em São Gonçalo, e arrecadou mais que 200 kg de alimentos não perecíveis.

“São 17 anos formando atletas para o futebol e homens para a vida. Me orgulho muito em chegar até aqui e ter o trabalho do COT sendo reconhecido. Infelizmente, por ser um mês em que boa parte da boleiragem está de férias, não tivemos a participação de Diego Souza e Ricardo Rocha. Mas os que compareceram, abrilhantaram o evento que arrecadou mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis”, relatou Clayton com exclusividade ao Museu da Pelada.

O vice-prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevú, também compareceu a comemoração. O político tirou fotos com os meninos do projeto e enalteceu o trabalho de Clayton, idealizador do projeto.

“Clayton é um herói. O trabalho realizado por Clayton na vida destes meninos merece aplausos. Vim em nome do capitão Nelson e esperamos que saiam daqui muitos ‘Claytons’ da vida. São Gonçalo é celeiro de craques e tenho certeza que muitos jogadores que aqui estão vão se tornar atletas profissionais de futebol”, contou.



Fundado em 2006, o COT oferece aulas de futebol para crianças de 5 a 15 anos da comunidade local como forma de promover inclusão social para os pequenos. Ele foi fundado pelo próprio Clayton Grilo no ano em que se aposentou do esporte, após uma carreira que começou junto do Ronaldo Fenômeno, no São Cristóvão. Clayton também jogou no Grêmio, e entre os vários clubes que defendeu, estão o Fluminense e Portuguesa (RJ), com passagens também pelo futebol árabe.

O COT já formou diversos atletas que, hoje, atuam em grande clubes do futebol brasileiro no profissional, como no Flamengo e Botafogo. A sede do projeto está localizada na Rua Silvio Vale n°45, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, também estando presente no bairro de Santa Isabel, por meio de uma quadra de salão (futsal).



O projeto também possui parceria com diversos clubes do Brasil, como o Grêmio, Portuguesa, São Cristóvão, Rio Branco ( Acre), Sorriso ( Mato Grosso), São Gonçalo e Olímpico de Itabaianinha (Sergipe).