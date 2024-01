Gonçalense é candidato à presidência da Young Flu

A disputa pela Presidência da torcida organizada Young Flu, a mais antiga do Fluminense, acontece no próximo mês de fevereiro e um tricolor de São Gonçalo pode assumir a função. O torcedor Hudison "HD" Araújo, de 60 anos, é um dos principais candidatos à posição. Um dos fundadores do núcleo gonçalense do grupo, ele conversou com OSG sobre a história da torcida na cidade.

HD faz parte da torcida há 45 anos e é, atualmente, o candidato que representa as chapas que fazem oposição à atual gestão. Ele explica que planeja retomar o engajamento cultural do grupo caso seja eleito para o cargo de Presidente geral da Young.

"A gente está reconstruindo a torcida. A gente quer resgatar esse lado social, cultural, levar projetos. Queremos revitalizar a nossa sede, que está abandonada", comenta o gonçalense.

Atualmente, ele faz parte da "velha guarda" do 10º Núcleo (São Gonçalo) da torcida. O grupo local, inclusive, está completando 36 anos e realiza, neste domingo (21), uma festa de comemoração no Resenhas's Bar, no Jardim Catarina, marcada para começar às 10h com a presença de artistas como Lafon do MD e GT do Alto.

Evento começa às 10h, no Resenha's Bar, no Jardim Catarina | Foto: Reprodução

Muito antes da fundação do grupo de SG, Hudison já era bastante envolvido com a organizada. Sua história com a torcida começou aos 15 anos de idade, quando ainda ele era apenas um jovem tricolor do Mutuá fascinado pela festa que os apaixonados pelo Flu faziam nas arquibancadas.

"Eu sempre fui fanático pelo Fluminense, sempre fui um cara que vibrava pelo time. As festas que a Young promovia na arquibancada me contagiaram, tomaram conta de mim, e eu passei a admirar muito a torcida", ele relembra. Foi nessa época que ele começou a driblar a distância para frequentar os encontros do grupo, na Zona Norte do Rio.

"Eu morava no Mutuá e as reuniões da Young Flu eram toda semana no antigo Bar dos Esportes, no portão 18 do Maracanã. Eu não sabia nem como chegar lá. Pegava o coesa, que era o único jeito de chegar, e descia lá no Maracanã. Não conhecia nada no Rio; sou gonçalense nato, só conhecia São Gonçalo", conta Hudison.

Aos poucos, ele foi acumulando histórias, amizades e viagens graças a organizada. Empolgado pelas atividades com o grupo, ele e alguns amigos decidiram, no final dos anos 80, trazer a organizada para SG através de um núcleo próprio no município, como uma forma de tentar proporcionar experiências parecidas para os tricolores do lado de cá.

Gonçalense é um dos fundadores do 10º Núcleo e representa oposição na próxima eleição para Presidência da organizada | Foto: Reprodução

E assim nasceu o 10º Núcleo, que viria ser reconhecido em diversas pesquisas como o maior núcleo local de torcida organizada no país ao longo da década de 1990. "Para ter uma noção, em 1995, numa final de Fla-Flu - aquela do gol de barriga - nós saímos do Mauá com 12 ônibus cheios para assistir o jogo", se orgulha o gonçalense.

Todo esse envolvimento com o universo das organizadas tornou Hudison uma figura de proeminência entre os diferentes núcleos da Young Flu pelo Rio. Foi assim que acabou chegando à corrida eleitoral, com a qual se diz otimista.

Além de feliz com a campanha, ele também se diz muito satisfeito com o atual momento do clube, que, na sua opinião, tem ajudado a manter vivo o espírito torcedor entre as gerações que acompanham a equipe das Laranjeiras há menos tempo.

"Esse título que nós conquistamos fez nossa torcida crescer muito na parte jovem. Ter o John Kennedy, o 'faz o L' do Cano, traz uma interação [com a torcida], deixou as pessoas empolgadas. Tudo isso trouxe um envolvimento muito forte com os mais jovens e com as crianças. As crianças vão muito pelo ídolo e, hoje, nós conseguimos ter ídolos, como o Cano, o Marcelo", opina Hudison.

As diferentes gerações de torcedores da Young Flu - ao menos, as de São Gonçalo - estarão reunidas no próximo domingo (21), que contará com piscina, diferentes DJs da região e atividades diversas. A entrada na festa de 36 do 10º Núcleo da Young custa 10 reais. O evento começa pela manhã, às 10h, no Resenha's Bar. O estabelecimento fica localizado na Rua Turmalina, Lt. 28, Qd. 174, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.