Dia de São Sebastião: confira a programação da celebração nas cidades de Niterói e São Gonçalo

Igreja de São Sebastião no Barreto terá programação no sábado (20) e domingo (21) - Foto: Filipe Aguiar

Niterói e São Gonçalo irão celebrar o Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, neste sábado (20). Igrejas dos municípios vão realizar missas e festejos em homenagem ao santo que protege a humanidade contra a fome, a peste e a guerra. As igrejas dos municípios contam com uma programação especial .

Confira, abaixo, as igrejas que vão celebrar o dia e as programações.

Em Niterói, no bairro Barreto, a festa de São Sebastião se inicia às 6h. No início da manhã, acontece a Alvorada, e a Santa Missa acontece às 7h, às 9h e às 11h. Em seguida, haverá o Almoço do Padroeiro, às 12h. Às 14h, acontece a Santa Missa novamente, e haverá outra missa às 15h30. No horário de 17:30, acontece a Santa Missa Compal e Procissão. Às 20h, acontece o Show de Evangelização. Por fim, às 22h, acontece o encerramento da festividade do sábado.

No domingo do padroeiro (21), a celebração se inicia às 8h, com uma missa. Outras duas missas que serão realizadas no dia acontecerão às 10h e às 18h.

Na Paróquia de São Sebastião de Itaipu, uma programação especial também foi elaborada para celebrar a festividade no sábado (20). Às 6h30, acontece a Alvorada, o Ofício, a Ladainha e a missa. A partir de 8h, começará o café compartilhado. Às 10h, acontece a Missa dos Enfermos. Às 17h, será a última programação do dia, com a missa seguida de procissão.

Em São Gonçalo, a celebração de São Sebastião acontecerá na Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima, em Tribobó. No dia do padroeiro, no sábado (20), a primeira programação se inicia às 10h, com a Santa Missa, que terá participação das crianças da catequese. Às 16h30, acontece o Rosário, com a Legião de Maria. Às 18h, acontece a Procissão, seguida da Santa Missa às 18:30h e a Quermesse.