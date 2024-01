Homem suspeito de assassinar galerista americano levou R$180 mil e joias

Alejando Triana Prevez, homem que assassinou o americano Brent Fay Sikkema, levou o equivalente a R$180 mil entre dólares e reais, e joias. O valor levado seria utilizado para mobiliar um apartamento recém-comprado no Leblon, na Zona Sul do Rio.

A polícia afirmou, em coletiva de imprensa, que não há dúvidas que o crime foi premeditado. O que falta ser esclarecido é se o a finalidade era roubar ou se havia outro motivo.

O autor do crime foi preso nesta quinta-feira (18) na Rodovia BR-050, perto de Uberaba. Ele nega ter cometido o crime.

O suspeito vigiou a residência do galerista por 14 horas antes de cometer o crime. Brent Sikkema foi morto dentro de casa e seu corpo foi encontrado por uma amiga dentro do próprio apartamento, na Rua Abreu Fialho, no Jardim Botânico.



O homem era proprietário de uma galeria de arte em Nova York, nos Estados Unidos.