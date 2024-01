Vasco estreia com vitória na Taça Guanabra contra o Boavista

O Vasco começou o Campeonato Carioca 2024 com o pé direito. Na noite desta quinta-feira (18), o Gigante venceu por 2×0, com um gol em cada tempo, um de Manuel Capasso e outro de Leandrinho.

Para o confronto, o Cruzmaltino utilizou uma equipe alternativa, liderada por William Batista, técnico da categoria Sub-20. O elenco principal, comandado por Ramón Díaz, está em pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai.

Embora fosse um time formado quase de última hora, mesclando promessas da base e jogadores pouco utilizados pela comissão técnica, o Vasco mostrou potencial e não deixou a desejar na partida. A equipe de Saquarema levou perigo, principalmente no primeiro tempo, mas o Gigante conseguiu se segurar.

Um dos destaques da partida foi Luca Orellano, que pode naturalmente ser do elenco principal, já seria atração. O meia-atacante jogou quase os 90 minutos completos, fez boas jogadas, incluindo a assistência para o gol de Manuel Capasso, e mostrou que pode ser importante.

Com a vitória sobre o Boavista, o Vasco conseguiu os três pontos e figura na parte de cima da tabela da competição. O próximo desafio do Cruzmaltino será na noite deste domingo (21), às 20h30min, contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Estádio Elcyr Resende, pela segunda rodada.

