Chuvas: São Gonçalo reforça plantão e abre pontos de apoio

Em razão da previsão de chuvas fortes nos próximos dias, a Prefeitura de São Gonçalo, após reunião de gabinete de crise, realizada na tarde desta quinta-feira (18), na sede do Executivo, decidiu abrir, preventivamente, quatro pontos de apoio à população na cidade a partir desta sexta-feira, até o próximo domingo (21).

Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil de São Gonçalo, há um grande volume de chuva previsto para cair no município entre esta quinta-feira (18) e domingo (21). A chuva pode vir acompanhada de ventos fortes, acarretando alagamentos, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.



Todos os pontos de apoio terão equipes de plantão das secretarias de Assistência Social, Saúde e Defesa Civil e Educação. Outros pontos de apoio poderão ser abertos nos próximos dias, de acordo com a necessidade e o acionamento de sirenes de alerta. Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta à população para que ligue para os números 199 e 193.

Leia também

➢ Morre Rui Motta, niteroiense e ex-baterista da banda Os Mutantes

➢ Prefeitura de Maricá entrará na Justiça contra a Enel

As equipes de meteorologia seguem acompanhando as condições climáticas do município e, em caso de necessidade, irão emitir avisos meteorológicos. Para receber via SMS os alertas emitidos pela Defesa Civil de São Gonçalo, basta enviar o número do CEP para o número 40199. As redes sociais da Prefeitura também irão divulgar os avisos.



As secretarias de Conservação, Desenvolvimento Urbano, Ordem Pública e Transportes também foram acionadas para atuar e estão com equipes de prontidão durante todo o final de semana. A Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que funciona na sede da Prefeitura, no bairro Estrela do Norte, reforçou o monitoramento da cidade, através das câmeras de vídeo, num trabalho integrado com todas as equipes de plantão, que serão acionadas imediatamente no caso de registro de ocorrências.



Pontos abertos a partir das 14h desta sexta-feira (19)



1- Jardim Catarina - Escola Municipal Professora Aída Vieira De Souza



2- Salgueiro - Quadra do Salgueiro

3- Engenho Pequeno - Escola Municipal Professora Maria Amélia Areas Ferreira

4- Porto Novo - Escola Municipal Doutor Armando Leão Ferreira