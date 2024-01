Sexta tem roda de samba gratuita no Ponto Cem Réis Niterói

Nesta sexta-feira (19) acontece a roda de samba com o projeto Alujá, no Ponto Cem Réis, em frente à Igreja Matriz, em Niterói, a partir das 18h. O projeto cultural, que é comprometido com a preservação de tradições ancestrais, traz Xangô como seu protetor e reforça o compromisso com a valorização da identidade cultural e o combate ao racismo e à intolerância religiosa. O evento tem apoio da secretaria das Culturas de Niterói e é gratuito.

A apresentação, enraizada na troca de saberes orais através da musicalidade, propõe-se a compartilhar e salvaguardar conhecimentos culturais, através de um repertório diversificado que abrange samba, jongo, partido alto, cantigas sagradas e samba enredo.

“Nós, do Alujá, somos cria da periferia de Niterói. Poder oferecer esse trabalho na rua, de forma gratuita, na porta de entrada da Zona Norte, que é a nossa casa, nos enche de alegria. Não poderia ser em outro lugar. Entendemos que esses são passos reais para o acesso e democratização da cultura na nossa cidade”, disse Mari Caetano, produtora.

Serviço

Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 – 18h

Local: Ponto Cem Réis Niterói (em frente à Igreja Matriz)

Gratuito

Classificação etária: livre