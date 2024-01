Flamengo goleia Audax na estreia da equipe na Taça Guanabara

O Flamengo começou com o pé direto a participação na Taça Guanabara 2024, ao golear por 4 a 0, o Audax, em jogo realizado na Arena da Amazônia, na noite dessa quarta-feira (17). Apesar do nível técnico inferior do adversário, o jogo serviiu para animar a torcida rubro-negra, após um ano sem conquistas em 2023.

Léo Pereira, Pedro e Cebolinha, no primeiro tempo, e Varela, no segundo, marcaram os gols da vitória, que fez a festa das mais de 40 mil pessoas presentes no estádio.

O Flamengo fez o que se deve fazer quando o adversário tem um nível muito abaixo. Logo aos dois minutos, abriu o placar com Léo Pereira, depois de um escanteio de Arrascaeta. O time continuou pressionando, não deu chances para o Audax e foi questão de tempo para aumentar a vantagem com um belo gol de calcanhar de Pedro, aos 37 minutos. Logo depois, Cebolinha, um dos destaques do time, fez o terceiro para fechar o placar nos primeiros 45 minutos de jogo.

Cebolinha, aliás, foi o destaque do Flamengo no jogo. Ele conduziu o ataque, com belos dribles pela ponta esquerda, encontrando os companheiros sempre em boa posição para tabelas e finalizações.

O time principal do Flamengo embarca para Orlando, nos EUA, onde fará o restante de sua pré-temporada. No Carioca, o time volta a jogar domingo, contra o Nova Iguaçu, no Almeidão, em João Pessoa. O Audax enfrenta o Madureira, sábado, em Conselheiro Galvão.

