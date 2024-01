Prefeitura do Rio promove curso para guias de turismo no Planetário - Foto: Divulgação/ Roberto Moreyra/SMTE

A largada foi dada. Mais de 500 guias de turismo estão inscritos no primeiro curso gratuito da Prefeitura do Rio para capacitar profissionais que irão atuar no maior planetário da América Latina. A ideia é apresentar noções de astronomia e incentivar a criação de roteiros turísticos voltados à ciência e à diversão.

Este primeiro curso será na próxima terça-feira (23/01), das 9h às 17h, na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo 100, na Gávea. Os alunos receberão em breve a confirmação da inscrição por e-mail e devem se apresentar às 8h no Planetário. Após o treinamento, ganharão certificado de conclusão do curso.



"O objetivo é democratizar o acesso à astronomia, além de apresentar aos guias de turismo todas as atrações no Planetário. Às terças-feiras, as visitas ao Museu do Universo e as sessões de cúpula são gratuitas. E, no roteiro turístico dos guias, podem ser incluídas também outras atrações ligadas à ciência e à tecnologia na cidade", lembrou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Idealizado pela equipe de astronomia do Planetário, o curso é dividido em dois módulos. Além de noções teóricas sobre astros e estrelas, os guias assistirão às sessões de cúpula, com filmes inclusive sobre o céu do Rio de Janeiro.



"O Planetário vem aumentando suas atividades, focando no fortalecimento do conhecimento da astronomia de um jeito criativo e lúdico. No primeiro Luau das Estrelas, no último dia 10, por exemplo, tivemos a participação de mais de 900 pessoas. E também já compramos novos telescópios para que os visitantes possam ver de perto estrelas, constelações e eclipses", explicou Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.



De acordo com o diretor de Astronomia da instituição, Leandro Guedes, no curso será apresentado o funcionamento de todas as áreas do Planetário, como o da nave-escola e o das duas cúpulas, e detalhadas as observações do céu realizadas semanalmente. E mais: como funcionam feiras e shows na nave da ciência e da diversão:



Os participantes terão acesso a informações para enriquecer seu trabalho de guia, como a história da invenção dos planetários e da nossa instituição. Isso tudo acompanhado de boa dose de noções básicas de astronomia.