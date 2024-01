Botafogo inicia Campeonato Carioca com vitória sobre o Madureira

Equipe começou campeonato com vitória 'magra' - Foto: Divulgação/Botafogo F.R

O jogo do Botafogo contra o Madureira, na noite dessa quarta/feira (17), no Engenhão, na estréia da Taça Guanabara, mante a torcida alvinegra com a 'pulga atrás da orelha', após o clube deixar escapar, para o Palmeiras, o título do Brasileirão 2023, depois de conseguir vantagem de treze pontos sobre adversários.

É que o time, ainda em formação, após saídas de algunsn titulares, sofreu para conseguir a vitória 'magra', por 1 a 0. E deve muito a Gatito Fernández os três pontos conquistados -em sua volta como titular, o goleiro fez alguns 'milagres' e mostrou estar em forma. Jeffinho foi o autor do gol da vitória, no primeiro tempo, com assistência de Hugo.

O triunfo sobre o Madureira representou o fim de uma seca incômoda para os alvinegros. Foi a primeira vitória da equipe desde do dia 18 de outubro. A última havia sido sobre o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. No Nilton Santos, a seca era ainda maior: desde o dia 27 de agosto, na terceira rodada do returno, contra o Bahia.

Sem tempo para descanso, o Botafogo volta a jogar já no próximo sábado (20), contra o Bangu, no Nilton Santos, às 16h, pela segunda rodada do Carioca. Já o Madureira recebe o Audax 15 minutos antes, em Conselheiro Galvão.

