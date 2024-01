Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de americano no Rio

Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte, na Zona Sul do Rio - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (17), um cartaz com o título "Quem Matou?", a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte de galerista americano Brent Sikkema, de 75 anos, encontrado morto na noite da última segunda-feira (15). O corpo estava na casa dele, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

Brent era sócio-proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova York, a Sikkema Jenkins & Co, e foi encontrado por sua advogada, na noite de segunda-feira. A vítima tinha perfurações de arma branca, como facas, tesouras, estiletes e chaves de fenda pelo corpo. Segundo a polícia, a arma não estava na casa de Brent e, policiais aguardam laudo cadavérico, para mostrar que tipo de instrumento foi utilizado no crime.



A Delegacia de Homicídios assumiu o caso, e policiais da DHC estiveram no local para o recolhimento de imagens de câmeras de segurança. Equipamentos, instalados em casas vizinhas à da vítima, auxiliarão na investigação para identificar a autoria do crime.

Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações da DHC, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)