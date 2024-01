Flamengo negocia com atleta de 17 anos da base do Grêmio

Zagueiro foi titular da Seleção Sub-17 no final do ano passado - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Flamengo pode estar próximo de contratar uma das revelações da Seleção Brasileira Sub-17. O zagueiro Da Mata, de 17 anos, das categorias de base do Grêmio, é alvo de negociações por parte da diretoria Rubro-Negra, de acordo com informações da rádio Itatiaia.

O interesse do Fla é acertar um contrato de empréstimo que termine com obrigação de compra dos direitos do jovem atleta, caso não compre-os em definitivo no momento. Atualmente, os direitos pelo jogador estão com a equipe gaúcha, que tem um acordo com ele válido até fevereiro de 2025.

Ainda não há detalhes a respeito dos valores envolvidos na negociação. Da Mata joga na base gremista desde 2019 e chamou a atenção desde que assinou com a equipe sub-17, em 2022. O sucesso no Grêmio o levou para a Copa do Mundo Sub-17, disputada na Indonésia no final de 2023, onde jogou como titular.