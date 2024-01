Zico pode voltar à Seleção como coordenador de futebol

Mais de 25 anos após sua passagem como coordenador técnico em 1998, o ex-jogador Zico pode estar próximo de integrar os bastidores da Seleção Brasileira mais uma vez. O craque, de 70 anos, está sendo visado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o cargo de coordenador de futebol, segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Sport.

O veículo europeu afirma que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF que retornou ao cargo no início deste mês, estaria trabalhando com a possibilidade de convidar o "Galinho" para trabalhar junto do técnico Dorival Júnior e ocupar a função, que está vaga há mais de um ano. O último coordenador foi Juninho Paulista, que deixou o cargo após a derrota da Seleção na Copa do Mundo no Catar, no final de 2022.

Ainda de acordo com o jornal, o carisma de Zico junto a torcida seria um dos principais fatores para o interesse na contratação. Até a tarde desta quarta (17), o ex-atleta ainda não havia comentado os rumores. Zico esteve na função na Copa do Mundo na França, em 1998, quando a Seleção era comandada por Zagallo. Na época, o Brasil acabou na segunda posição do pódio, após perder para Seleção Francesa na final.



Recentemente, um outro ex-jogador do Flamengo foi sondado para a função de coordenador. O recém-aposentado Filipe Luís foi convidado por Edson para a função, mas recusou o cargo. O ex-zagueiro disse a CBF que iria dedicar o momento atual aos preparativos para se tornar técnico.