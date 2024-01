Liminar recoloca Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes concedeu uma liminar pelo retorno de Ednaldo Rodrigues para a presidência da CBF, após terem sido realizadas manifestações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e da Advocacia Geral da União nesta quinta-feira (04).

A decisão do ministro veio posteriormente as manifestações solicitadas à PGR e à Advocacia-Geral da União. A iniciativa foi ingressada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Gilmar ressaltou que poderia ter grandes consequências a saída do presidente, já que existia a possibilidade de o Brasil ficar de fora do Pré-Olímpico da Venezuela, devido todo esse imbróglio. O prazo termina nesta sexta-feira (05) e a lista ainda não foi enviada pela CBF.

"...para evitar prejuízos dessa natureza enquanto está Suprema Corte se debruça sobre os parâmetros constitucionalmente adequados de legitimidade do Ministério Público na seara desportiva, faz-se necessária a concessão de medida cautelar apta a salvaguardar a atuação – ao que tudo indica constitucional – do ente ministerial, consubstanciada em diversas medidas judiciais e extrajudiciais manejadas em todo o país", diz trecho da decisão.

Uma comitiva da FIFA se reunirá, entre os dias 08 e 10 de janeiro, com o agora, antigo interventor José Perdiz e Ednaldo Rodrigues, de volta ao poder na confederação, na sede da CBF.

Posteriormente a liminar, o caso deverão ser analisados no plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda sem data prevista para este julgamento.