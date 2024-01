Projeto COT realiza jogo beneficente para comemorar o 17° aniversário do projeto

O fundador do COT (Centro de Oportunidade ao Talento), Clayton Divina, realizará um jogo beneficente, neste sábado (20), para comemorar os 17 anos do projeto social. O evento contará com ex-jogadores e artistas, dentre eles Diego Souza, ex-atacante do Vasco, e Ricardo Rocha, ex-zagueiro do São Paulo e do Flamengo, entre muitos outros.

O jogo tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar pessoas carentes. Para entrar na arena é necessário levar 1kg de alimento. Há expectativa que compareçam de 200 a 300 pessoas no local.

O evento ocorrerá na Arena Profit, na Rua Maria Rita 568, no Porto Novo, em São Gonçalo. No local, acontecerão dois jogos. O primeiro, entre os jovens do projeto da unidade central e de Santa Isabel. Já o segundo jogo será entre os padrinhos do COT e o time das estrelas, formado por artistas e ex-jogadores.

Camisa em comemoração ao 17° aniversário do projeto | Foto: Divulgação

Leia também

➢ Bia vence jovem tenista Theca na estreia do Australian Open e, enfrentará adolescente

➢ Vasco receberá R$ 50 mil por cada gol de Pec nos EUA

Fundado em 2006, o COT oferece aulas de futebol para crianças de 5 a 15 anos da comunidade local como forma de promover inclusão social para os pequenos. Ele foi fundado pelo próprio Clayton Grilo no ano em que se aposentou do esporte, após uma carreira que começou junto do Ronaldo Fenômeno, no São Cristóvão. Clayton também jogou no Grêmio, e entre os vários clubes que defendeu, estão o Fluminense e Portuguesa (RJ), com passagens também pelo futebol árabe.



O COT já formou diversos atletas que, hoje, atuam em grande clubes do futebol brasileiro no profissional, como no Flamengo e Botafogo. A sede do projeto está localizada na Rua Silvio Vale n°45, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, também estando presente no bairro de Santa Isabel, por meio de uma quadra de salão (futsal).

O projeto também possui parceria com diversos clubes do Brasil, como o Grêmio, Portuguesa, São Cristóvão, Rio Branco ( Acre), Sorriso ( Mato Grosso), São Gonçalo e Olímpico de Itabaianinha (Sergipe).