Bia vence jovem tenista Theca na estreia do Australian Open e, enfrentará adolescente

Bia Haddad Maia estreou com vitória no Australian Open - Foto: Divulgação/ Australian Open

A brasileira Bia Haddad Maia, 12° do ranking da WTA, estreou com uma grande vitória no Australian Open, nesta segunda-feira (15). A atleta derrotou a tcheca Linda Fruhvirtova, 84ª do ranking da WTA, por 2 sets a 1.

Bia começou muito bem no primeiro, inclusive, fazendo 3 a 0 na primeira parcial. Porém, a adversária conseguiu diminuir o número de erros, encostando em 3x2. A brasileira conseguiu retomar o controle do set e fechou em 6x2.

Na segunda parcial, a jovem jogadora tcheca, de apenas 18 anos, conseguiu reagir e pressionar a brasileira, a derrotando em 6x3.

Já no set decisivo da partida, a brasileira sacou muito bem sem dar nenhuma chance para a adversária em seu saque, perdendo apenas um ponto em seus games de serviço. Ela fechou o jogo com um lindo winner de devolução na paralela da Linda que nada pode fazer.



Na próxima fase, ela enfrentará a russa Alina Korneeva, de 16 anos, a número 179 do mundo, que furou o qualifying e passou de virada pela espanhola Sara Sorribes Tormo na estreia. Bia busca passar para à terceira rodada pela primeira vez no Australian Open.