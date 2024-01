Vasco receberá R$ 50 mil por cada gol de Pec nos EUA

Gabriel Pec foi vendido para o Los Angeles Galaxy por US$ 10 milhões de dólares ( Cerca de 49 milhões de reais). Além do pagamento à vista, a equipe Cruzmaltina também estabeleceu algumas metas no contrato que podem render mais dinheiro aos cofres do clube.

A primeira proposta do LA Galaxy foi de 8 milhões de dólares, por 80% do atleta e de forma parcelada. Entretanto, o Vasco desejava um percentual maior do jogador, e valores mais altos.

O novo dirigente da equipe carioca, Alexandre Mattos, conseguiu negociar o valor e ainda manter 30% dos direitos econômicos do atleta.

Além do valor da transferência, existem metas no contrato que podem gerar mais de 1,5 milhões de dólares ao time Cruzmaltino.



Cada gol que Pec fizer no clube da MLS renderá 10 mil dólares ao Vasco. A cláusula é válida até o 50º gol do jogador nos EUA, ou seja, podendo gerar até 500 mil dólares ao clube carioca.

Além disso, caso o atleta não seja vendido em um determinado espaço de tempo, o qual não foi revelado, o time receberá mais um milhão de dólares do LA Galaxy.